О персоне
Фильмография
Новости
Арина Савостьянова
Киноафиша
Персоны
Арина Савостьянова
Арина Савостьянова
Дата рождения
14 октября 2015
Возраст
9 лет
Знак зодиака
Весы
Популярные фильмы
0.0
Поворот судьбы
(2024)
0.0
Радар
(2024)
0.0
Мой папа — мэр
(2024)
Фильмография Арина Савостьянова
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
2025
2024
Все
6
Фильмы
1
Сериалы
5
Актриса
6
Семейный призрак
Semeynyy prizrak
комедия, фантастика
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Поворот судьбы
мелодрама
2024, Россия
Радар
фантастика
2024, Россия
Мой папа — мэр
драма, комедия
2024, Россия
Артист с большой дороги
комедия
2024, Россия
Родители родителей
комедия
2024, Россия
Новости о Арина Савостьянова
