Арина Савостьянова
Арина Савостьянова

Арина Савостьянова

Дата рождения
14 октября 2015
Возраст
9 лет
Знак зодиака
Весы

Популярные фильмы

Поворот судьбы 0.0
Поворот судьбы (2024)
0.0
Радар (2024)
0.0
Мой папа — мэр (2024)

Фильмография Арина Савостьянова

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 1 Сериалы 5 Актриса 6
Семейный призрак
Семейный призрак Semeynyy prizrak
комедия, фантастика 2025, Россия
Поворот судьбы
Поворот судьбы
мелодрама 2024, Россия
Радар
фантастика 2024, Россия
Мой папа — мэр
драма, комедия 2024, Россия
Артист с большой дороги
Артист с большой дороги
комедия 2024, Россия
Родители родителей
Родители родителей
комедия 2024, Россия
