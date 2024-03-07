В центре событий оказывается риелтор София. Не только карьера, но и личная жизнь девушки сложилась удачно. Она состоит в романтических отношениях со своим начальником, который недавно предложил ей руку и сердце. Однако, несмотря на это, девушка не чувствует себя счастливой. На сеансе у психотерапевта она говорит о своем первом возлюбленном Косте. Соня бросила его, чтобы отправиться в большой город и построить карьеру. После приема у врача огорченная Соня садится за руль и попадает в серьезную аварию.