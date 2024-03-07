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Киноафиша Сериалы Поворот судьбы

Поворот судьбы (2024 - 2024)

Povorot sudby 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается риелтор София. Не только карьера, но и личная жизнь девушки сложилась удачно. Она состоит в романтических отношениях со своим начальником, который недавно предложил ей руку и сердце. Однако, несмотря на это, девушка не чувствует себя счастливой. На сеансе у психотерапевта она говорит о своем первом возлюбленном Косте. Соня бросила его, чтобы отправиться в большой город и построить карьеру. После приема у врача огорченная Соня садится за руль и попадает в серьезную аварию.

В ролях
В ролях
София Хандамирова
Александр Василевский
Сергей Шароватов
Василий Туркин
Аксинья Олейник
Арина Савостьянова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Поворот судьбы - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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