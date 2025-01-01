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Дмитрий Сумин
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Дмитрий Сумин
Дмитрий Сумин
Дата рождения
19 апреля 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Калач, Воронежская область, Россия
Популярные фильмы
0.0
СССР
(2020)
0.0
Позывной «Журавли»
(2023)
0.0
Аутсорс
(2025)
Фильмография Дмитрий Сумин
Жанр
Все
Военный
Драма
Мелодрама
Год
Все
2025
2023
2020
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
Аутсорс
драма
2025, Россия
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Позывной «Журавли»
драма, военный
2023, Россия
СССР
мелодрама
2020, Россия
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