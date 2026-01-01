Оповещения от Киноафиши
Марсаль Лемину
Марсаль Лемину Martial Le Minoux
Марсаль Лемину

Martial Le Minoux

Дата рождения
13 октября 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Франция, Франция
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой фэнтези, Актер озвучки

Популярные фильмы

Последний человек 8.3
Последний человек (2016)
Леди Баг и Супер-кот 7.5
Леди Баг и Супер-кот (2015)
Новогодние истории зверушек 6.7
Новогодние истории зверушек (2024)

Фильмография Марсаль Лемину

Жанр
Год
Новогодние истории зверушек 6.7
Новогодние истории зверушек Animal Tales of Christmas Magic
анимация, семейный 2024, Франция
Смотреть трейлер
Последний человек 8.3
Последний человек
боевик, фэнтези, спорт 2016, Франция
Леди Баг и Супер-кот 7.5
Леди Баг и Супер-кот
комедия, боевик, фэнтези 2015, Франция/Южная Корея/Япония/США
