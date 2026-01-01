Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марсаль Лемину
Martial Le Minoux
Марсаль Лемину
Марсаль Лемину
Martial Le Minoux
Дата рождения
13 октября 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Франция, Франция
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой фэнтези, Актер озвучки
Популярные фильмы
8.3
Последний человек
(2016)
7.5
Леди Баг и Супер-кот
(2015)
6.7
Новогодние истории зверушек
(2024)
Фильмография Марсаль Лемину
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Комедия
Семейный
Спорт
Фэнтези
Год
Все
2024
2016
2015
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
6.7
Новогодние истории зверушек
Animal Tales of Christmas Magic
анимация, семейный
2024, Франция
Смотреть трейлер
8.3
Последний человек
боевик, фэнтези, спорт
2016, Франция
7.5
Леди Баг и Супер-кот
комедия, боевик, фэнтези
2015, Франция/Южная Корея/Япония/США
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
