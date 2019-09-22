Изысканный и утонченный мопс по имени Майк живёт в доме семейства Миккельсен. Вместе с ним там также живут котёнок Пушок, которого Майк очень оберегает, и три черепахи Атос, Портос и Арамис. Помимо защиты Пушка, Майк отчаянно хочет понравиться соседской собачке Айрис, породы китайская хохлатая. Он всячески старается впечатлить даму, но часто оказывается при этом в глупом положении. Жизнь Майку заметно усложняют два озорных енота — Фредди и Меркьюри. Они то и дело норовят пробраться в дом Миккельсенов и стащить оттуда еду, но Майк всегда стоит на страже порядка.