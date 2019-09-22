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Постер сериала Крутой Майк
Постер сериала Крутой Майк
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Крутой Майк

Крутой Майк (2019 - 2019)

Mighty Mike 18+
Год выпуска 2019
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 8 минут
Телеканал Boomerang
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

Изысканный и утонченный мопс по имени Майк живёт в доме семейства Миккельсен. Вместе с ним там также живут котёнок Пушок, которого Майк очень оберегает, и три черепахи Атос, Портос и Арамис. Помимо защиты Пушка, Майк отчаянно хочет понравиться соседской собачке Айрис, породы китайская хохлатая. Он всячески старается впечатлить даму, но часто оказывается при этом в глупом положении. Жизнь Майку заметно усложняют два озорных енота — Фредди и Меркьюри. Они то и дело норовят пробраться в дом Миккельсенов и стащить оттуда еду, но Майк всегда стоит на страже порядка.

Крутой Майк - трейлер первого сезона
Крутой Майк  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Крутой Майк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 78 эпизодов
 
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