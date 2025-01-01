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Анук Отбуа
Annouck Hautbois
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Персоны
Анук Отбуа
Анук Отбуа
Annouck Hautbois
Дата рождения
12 января 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Куала-Лумпур, Малайзия
Популярные фильмы
7.6
Леди Баг и Супер-кот
(2015)
7.4
Суперчетверка
(2014)
Фильмография Анук Отбуа
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Комедия
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2015
2014
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
7.6
Леди Баг и Супер-кот
комедия, боевик, фэнтези
2015, Франция/Южная Корея/Япония/США
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7.4
Суперчетверка
комедия, приключения, анимация
2014, Франция
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