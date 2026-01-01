Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мари Нонненмахер
Marie Nonnenmacher
Киноафиша
Персоны
Мари Нонненмахер
Мари Нонненмахер
Marie Nonnenmacher
Дата рождения
12 сентября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Актер озвучки, Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.5
Леди Баг и Супер-кот
(2015)
6.7
Новогодние истории зверушек
(2024)
6.4
Лес чудес
(2024)
Фильмография Мари Нонненмахер
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Комедия
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2024
2015
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
6.4
Лес чудес
Angelo dans la forêt mystérieuse
анимация
2024, Франция / Люксембург
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.7
Новогодние истории зверушек
Animal Tales of Christmas Magic
анимация, семейный
2024, Франция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.5
Леди Баг и Супер-кот
комедия, боевик, фэнтези
2015, Франция/Южная Корея/Япония/США
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667