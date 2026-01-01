Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мари Факундо
Marie Facundo
Киноафиша
Персоны
Мари Факундо
Мари Факундо
Marie Facundo
Дата рождения
1 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
6.7
Новогодние истории зверушек
(2024)
0.0
Оазис Оскара
(2010)
Фильмография Мари Факундо
6.7
Новогодние истории зверушек
Animal Tales of Christmas Magic
анимация, семейный
2024, Франция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Оазис Оскара
комедия, приключения, детский
2010, Франция/Великобритания/Южная Корея
Показать еще
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
«Воронины» вышли уже 16 лет назад: самое время взглянуть, как изменились актеры за долгие годы (фото)
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
Если кажется, что на Netflix уже нечего смотреть: 5 фантастических сериалов, которые затягивают с первой минуты
Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия
«Категорически рекомендую к просмотру»: новая августовская фантастика про биожену уже вышла на Amazon Prime Video и Apple TV
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить