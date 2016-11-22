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Постер сериала Последний человек
Постер сериала Последний человек
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Последний человек

Последний человек (2016 - …)

Lastman 18+
Год выпуска 2016
Страна Франция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 11 минут
Телеканал France tv slash
Продолжительность сериала 5 часов 52 минуты

О чем сериал

Ришар Алдана больше всего на свете любит бокс и все свободное время посвящает тренировкам. Он живет в городе Пакстоне, перебиваясь случайными заработками, постоянно попадая в неприятности и не имея четкой цели в жизни. Когда Дэйва Маккензи, друга Ришара и хозяина клуба, где он тренируется, похищают, герой остается единственным, кто может позаботиться о дочери Дэйва Сири. И без того непростая жизнь боксера-любителя становится в разы сложнее, и он решает принять участие в чемпионате по боевым искусствам, где ставка — сама жизнь.

В ролях
В ролях
Уильям Корин
Месье Пуп
Марсаль Лемину
Марсаль Лемину
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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8.4 IMDb
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Сезоны
Последний человек - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 26 эпизодов
 
Последний человек - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
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