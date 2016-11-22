Ришар Алдана больше всего на свете любит бокс и все свободное время посвящает тренировкам. Он живет в городе Пакстоне, перебиваясь случайными заработками, постоянно попадая в неприятности и не имея четкой цели в жизни. Когда Дэйва Маккензи, друга Ришара и хозяина клуба, где он тренируется, похищают, герой остается единственным, кто может позаботиться о дочери Дэйва Сири. И без того непростая жизнь боксера-любителя становится в разы сложнее, и он решает принять участие в чемпионате по боевым искусствам, где ставка — сама жизнь.