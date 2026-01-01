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Ли Джон-мин Lee Jeong-min
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Ли Джон-мин

Lee Jeong-min

Дата рождения
30 сентября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Южная Корея
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Драматический актёр

Популярные фильмы

Класс лжецов 7.4
Класс лжецов (2019)
Наёмный убийца 5.7
Наёмный убийца (2023)

Фильмография Ли Джон-мин

Наёмный убийца 5.7
Наёмный убийца The Assassin
боевик, приключения 2023, Южная Корея
Класс лжецов 7.4
Класс лжецов
драма, криминал, дорама 2019, Южная Корея
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