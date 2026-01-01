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Юн Гюн-сан
Юн Гюн-сан Yoon Kyun Sang
Киноафиша Персоны Юн Гюн-сан

Юн Гюн-сан

Yoon Kyun Sang

Дата рождения
31 марта 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Чонджу, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Шесть летающих драконов 8.6
Шесть летающих драконов (2015)
Пиноккио 8.0
Пиноккио (2014)
Вера 7.8
Вера (2012)

Фильмография Юн Гюн-сан

Особняк 6.6
Особняк
драма, триллер, детектив, дорама 2022, Южная Корея
Класс лжецов 7.4
Класс лжецов
драма, криминал, дорама 2019, Южная Корея
Приберись получше 7
Приберись получше
драма, комедия, мелодрама, дорама 2018, Южная Корея
Врачи 7.6
Врачи
драма, комедия, дорама 2016, Южная Корея
Шесть летающих драконов 8.6
Шесть летающих драконов
драма, боевик, исторический, дорама 2015, Южная Корея
Пиноккио 8
Пиноккио
семейный, фэнтези, мелодрама, дорама 2014, Южная Корея
Вера 7.8
Вера
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2012, Южная Корея
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