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О персоне
Фильмография
Юн Гюн-сан
Yoon Kyun Sang
Киноафиша
Персоны
Юн Гюн-сан
Юн Гюн-сан
Yoon Kyun Sang
Дата рождения
31 марта 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Чонджу, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.6
Шесть летающих драконов
(2015)
8.0
Пиноккио
(2014)
7.8
Вера
(2012)
Фильмография Юн Гюн-сан
6.6
Особняк
драма, триллер, детектив, дорама
2022, Южная Корея
7.4
Класс лжецов
драма, криминал, дорама
2019, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Приберись получше
драма, комедия, мелодрама, дорама
2018, Южная Корея
7.6
Врачи
драма, комедия, дорама
2016, Южная Корея
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8.6
Шесть летающих драконов
драма, боевик, исторический, дорама
2015, Южная Корея
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
8
Пиноккио
семейный, фэнтези, мелодрама, дорама
2014, Южная Корея
7.8
Вера
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2012, Южная Корея
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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