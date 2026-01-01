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Кым Сэ-рок
Кым Сэ-рок Keum Sae-rok
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Кым Сэ-рок

Keum Sae-rok

Дата рождения
6 сентября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Тэгу, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Майская молодость 8.1
Майская молодость (2021)
Вспыльчивый священник 7.9
Вспыльчивый священник (2019)
Класс лжецов 7.4
Класс лжецов (2019)

Фильмография Кым Сэ-рок

Цветок смерти
Цветок смерти
криминал, триллер, детектив, дорама 2026, Южная Корея
Железная семья 6.4
Железная семья
драма, комедия, дорама 2024, Южная Корея
Объект преследования 6.4
Объект преследования Taget
криминал, детектив, триллер 2023, Южная Корея
Понимание любви 6.3
Понимание любви
драма, мелодрама, дорама 2022, Южная Корея
Майская молодость 8.1
Майская молодость
драма, мелодрама, дорама 2021, Южная Корея
Вспыльчивый священник 7.9
Вспыльчивый священник
драма, криминал, комедия, дорама 2019, Южная Корея
Класс лжецов 7.4
Класс лжецов
драма, криминал, дорама 2019, Южная Корея
Последователь 6.6
Последователь Dokjeon / Believer
боевик, криминал, драма, триллер 2018, Южная Корея
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