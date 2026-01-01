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Кым Сэ-рок
Keum Sae-rok
Киноафиша
Персоны
Кым Сэ-рок
Кым Сэ-рок
Keum Sae-rok
Дата рождения
6 сентября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Тэгу, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.1
Майская молодость
(2021)
7.9
Вспыльчивый священник
(2019)
7.4
Класс лжецов
(2019)
Фильмография Кым Сэ-рок
Цветок смерти
криминал, триллер, детектив, дорама
2026, Южная Корея
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6.4
Железная семья
драма, комедия, дорама
2024, Южная Корея
6.4
Объект преследования
Taget
криминал, детектив, триллер
2023, Южная Корея
6.3
Понимание любви
драма, мелодрама, дорама
2022, Южная Корея
8.1
Майская молодость
драма, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
7.9
Вспыльчивый священник
драма, криминал, комедия, дорама
2019, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Класс лжецов
драма, криминал, дорама
2019, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Последователь
Dokjeon / Believer
боевик, криминал, драма, триллер
2018, Южная Корея
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