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В государстве Чосон хаос и бесправие. Чтобы устранять своих политических конкурентов, люди во власти используют наемных убийц. Ли Нан — лучший из лучших. Он безупречно выполняет свою работу и всегда доводит дело до конца. Но в один прекрасный день Ли Нан понимает, что здоровье начинает его подводить, и решает оставить кровавое ремесло, скрывшись от посторонних глаз. Но прошлое так быстро не отпускает…
|22 февраля 2023
|Южная Корея
|15