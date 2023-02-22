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Постер фильма Наёмный убийца
5.7
Киноафиша Фильмы Наёмный убийца
5.7

Наёмный убийца

, 2023
The Assassin
Южная Корея / боевик, приключения / 18+
Постер фильма Наёмный убийца
5.7

О фильме

В государстве Чосон хаос и бесправие. Чтобы устранять своих политических конкурентов, люди во власти используют наемных убийц. Ли Нан — лучший из лучших. Он безупречно выполняет свою работу и всегда доводит дело до конца. Но в один прекрасный день Ли Нан понимает, что здоровье начинает его подводить, и решает оставить кровавое ремесло, скрывшись от посторонних глаз. Но прошлое так быстро не отпускает…

В ролях

Щин Хён-джун
Щин Хён-джун
Lee Nan
Ким Мин-гён
Seon Hong
Ли Джон-мин
Ya-wol
Мин Гён-джин
Ли Мун-щик
Ли Мун-щик
Yi Bang
Ким Бён-чхун
Ким Бён-чхун
Cheon-bo
Lee Hyeon-geol
Choon-seop
Baek In-kwon
Baek Ga's Watchout
Park Jae-hoon
Do-chi
Ли Ро-ун
Chil-bok
Чхве Сон-вон
District Magistrate
Режиссер Квак Чон-док
Сценарист Квак Чон-док
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 августа 2023
Премьера в мире 22 февраля 2023
Дата выхода
22 февраля 2023 Южная Корея 15
Сборы в мире $27 584
Производство JNC Media Group, Joy n Cinema
Другие названия
Night of the Assassin, The Assassin, A bérgyilkos: Az utolsó küldetés, Night of the Assassins, Sát Thủ Yi Nan, Zabójca: Ostatnia misja, Наёмный убийца, 刺客, 살수

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 5 февраля 2025

Отзывы о фильме

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