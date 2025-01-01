Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ли Мун-щик
Lee Moon-sik
Киноафиша
Персоны
Ли Мун-щик
Ли Мун-щик
Lee Moon-sik
Дата рождения
13 ноября 1967
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сунчхан, Южная Корея
Популярные фильмы
7.7
Императрица Ки
(2013)
5.7
Наёмный убийца
(2023)
0.0
Иль Чжи Мэ
(2008)
Фильмография Ли Мун-щик
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Год
Все
2023
2022
2019
2017
2013
2011
2009
2008
Все
9
Фильмы
2
Сериалы
7
Актер
9
5.7
Наёмный убийца
The Assassin
боевик, приключения
2023, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Особняк
драма, триллер, детектив
2022, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Вспыльчивый священник
драма, криминал, комедия
2019, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Сказка о Нок-ту
комедия, мелодрама, исторический
2019, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Нечего терять
комедия, мелодрама
2017, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.7
Императрица Ки
драма, мелодрама, исторический
2013, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Старая крепость Пхеньян
Pyongyangsung
комедия
2011, Южная Корея
Королева Сондок
драма, исторический
2009, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Иль Чжи Мэ
драма, мелодрама, исторический
2008, Южная Корея
Зрители ждали шпионский хит с Колесниковым, а получили ностальгию по «Первому отделу»: что не так с сериалом «Разящий луч»
Настоящую легенду в мире Толкина покажут в «Кольцах власти»: что на самом деле произошло с Нуменором
Где снимали «Сегун» — и почему вы никогда не догадаетесь с первого раза? Ни разу не Япония
Винчестеры смешили — фанаты пищали: топ-5 лучших серий «Сверхъестественного», которые стоит пересмотреть
Усаживаем детей и смотрим «Богатырей» по порядку: разобраться в хронологии — та еще задачка (сняли целых 13 частей!)
Педро Паскаль мог бы сыграть ведущую роль в главном хорроре этого лета — актер выбыл из проекта по типичной для Голливуда причине
Апокалипсис в твоем ЖК: мощная зомби-дорама вошла в топ-250 лучших сериалов — посмотрите за день
Луция в «Гладиаторе 2» признали сыном Максимуса: создатели испортили канон или за генералом был грешок?
Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)
«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию
«Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667