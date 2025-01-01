Меню
Ли Мун-щик
Ли Мун-щик Lee Moon-sik
Киноафиша Персоны Ли Мун-щик

Ли Мун-щик

Lee Moon-sik

Дата рождения
13 ноября 1967
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сунчхан, Южная Корея

Популярные фильмы

Императрица Ки 7.7
Императрица Ки (2013)
Наёмный убийца 5.7
Наёмный убийца (2023)
Иль Чжи Мэ 0.0
Иль Чжи Мэ (2008)

Фильмография Ли Мун-щик

Жанр
Год
Все 9 Фильмы 2 Сериалы 7 Актер 9
Наёмный убийца 5.7
Наёмный убийца The Assassin
боевик, приключения 2023, Южная Корея
Особняк
Особняк
драма, триллер, детектив 2022, Южная Корея
Вспыльчивый священник
Вспыльчивый священник
драма, криминал, комедия 2019, Южная Корея
Сказка о Нок-ту
Сказка о Нок-ту
комедия, мелодрама, исторический 2019, Южная Корея
Нечего терять
Нечего терять
комедия, мелодрама 2017, Южная Корея
Императрица Ки 7.7
Императрица Ки
драма, мелодрама, исторический 2013, Южная Корея
Старая крепость Пхеньян
Старая крепость Пхеньян Pyongyangsung
комедия 2011, Южная Корея
Королева Сондок
Королева Сондок
драма, исторический 2009, Южная Корея
Иль Чжи Мэ
Иль Чжи Мэ
драма, мелодрама, исторический 2008, Южная Корея
