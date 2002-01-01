Меню
Афра Карагёз Afra Karagöz
Афра Карагёз

Афра Карагёз

Afra Karagöz

Дата рождения
1 января 2002
Возраст
23 года
Знак зодиака
Козерог

Популярные фильмы

Королева 0.0
Королева (2023)
Догу 0.0
Догу (2021)
Любовь и слезы 0.0
Любовь и слезы (2025)

Фильмография Афра Карагёз

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актриса 3
Любовь и слезы
Любовь и слезы
драма, мелодрама 2025, Турция
Королева
Королева
драма 2023, Турция
Догу
Догу
комедия 2021, Турция
