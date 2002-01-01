Меню
О персоне
Фильмография
Афра Карагёз
Afra Karagöz
Дата рождения
1 января 2002
Возраст
23 года
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
0.0
Королева
(2023)
0.0
Догу
(2021)
0.0
Любовь и слезы
(2025)
Фильмография Афра Карагёз
Любовь и слезы
драма, мелодрама
2025, Турция
Королева
драма
2023, Турция
Догу
комедия
2021, Турция
