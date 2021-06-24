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Бурджу Озберк
Бурджу Озберк
Burcu Özberk
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Бурджу Озберк
Burcu Özberk
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Дата рождения
12 декабря 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Эскишехир, Турция
Биография Бурджу Озберк
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Статьи о персоне
Звезда «Великолепного века» Бурджу Озберк ответила на слухи о пластике: «Зачем пишете неправду?»
Актриса уверяет, что ничего не меняла в своем лице и даже не делала эстетических манипуляций.
Написать
24 июня 2021 08:17
Звезда «Великолепного века» Бурджу Озберк блеснет в сериале «Хитрость одинокой женщины»
Шоу станет ремейком южнокорейского проекта.
Написать
24 мая 2021 01:00
Звезда «Великолепного века» Бурджу Озберк рассекретила роман с крупным бизнесменом
На днях актрису и ее избранника запечатлели во время прогулки.
Написать
11 декабря 2020 14:30
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