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Чха Хаг-ён Cha Hak-yeon
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Чха Хаг-ён

Cha Hak-yeon

Дата рождения
30 июня 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Чханвон, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Тоннель 8.1
Тоннель (2017)
Плохой и сумасшедший 7.9
Плохой и сумасшедший (2021)
Завтра 7.9
Завтра (2022)

Фильмография Чха Хаг-ён

Мои призрачные клиенты
Мои призрачные клиенты
комедия, мини-сериал, дорама 2025, Южная Корея
Чосонский адвокат 7.3
Чосонский адвокат
драма, мелодрама, дорама 2023, Южная Корея
Полночное Солнце 6.4
Полночное Солнце Taeyang-ui norae
драма, музыка, мелодрама 2023, Южная Корея
Завтра 7.9
Завтра
драма, боевик, фэнтези, дорама 2022, Южная Корея
Тайный королевский инспектор и Чо И 7.1
Тайный королевский инспектор и Чо И
драма, комедия, исторический, дорама 2021, Южная Корея
Плохой и сумасшедший 7.9
Плохой и сумасшедший
боевик, триллер, дорама 2021, Южная Корея
Красная луна, синее солнце 7.7
Красная луна, синее солнце
драма, триллер, детектив, дорама 2018, Южная Корея
Жена, которую я знаю 7.5
Жена, которую я знаю
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2018, Южная Корея
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