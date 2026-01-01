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Фильмография
Чха Хаг-ён
Cha Hak-yeon
Киноафиша
Персоны
Чха Хаг-ён
Чха Хаг-ён
Cha Hak-yeon
Дата рождения
30 июня 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Чханвон, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.1
Тоннель
(2017)
7.9
Плохой и сумасшедший
(2021)
7.9
Завтра
(2022)
Фильмография Чха Хаг-ён
Мои призрачные клиенты
комедия, мини-сериал, дорама
2025, Южная Корея
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7.3
Чосонский адвокат
драма, мелодрама, дорама
2023, Южная Корея
6.4
Полночное Солнце
Taeyang-ui norae
драма, музыка, мелодрама
2023, Южная Корея
7.9
Завтра
драма, боевик, фэнтези, дорама
2022, Южная Корея
7.1
Тайный королевский инспектор и Чо И
драма, комедия, исторический, дорама
2021, Южная Корея
7.9
Плохой и сумасшедший
боевик, триллер, дорама
2021, Южная Корея
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7.7
Красная луна, синее солнце
драма, триллер, детектив, дорама
2018, Южная Корея
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7.5
Жена, которую я знаю
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2018, Южная Корея
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Смотреть онлайн
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