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Постер сериала Жена, которую я знаю
Постер сериала Жена, которую я знаю
Постер сериала Жена, которую я знаю
Постер сериала Жена, которую я знаю
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Жена, которую я знаю

Жена, которую я знаю (2018 - 2018)

Aneun Waipeu 16+
Год выпуска 2018
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут
О чем сериал

Банковский служащий Чха Чжу-хёк недоволен своей жизнью: карьера не клеится, дети не дают спать по ночам, а супруга давно не вызывает никаких чувств, кроме раздражения. Отчаявшись, мужчина решает развестись, но по дороге домой автомобиль чудесным образом переносит его на 12 лет назад, в тот самый день, когда он опоздал на свидание со своей первой любовью и встретил будущую жену. Чжу-хёк не упускает шанса всё изменить и просыпается в совсем другом настоящем. Теперь брак идеален, а на работе все относятся к нему с уважением — вот только счастье, кажется, всё же осталось в альтернативной реальности.

В ролях
В ролях
Пак Вон-сан
Ли Джон-ын
Чи Сон
Чи Сон
Чан Сын-джо
Хан Джи-мин
Кан Хан-на
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Жена, которую я знаю - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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