Счастливая жизнь детского психолога Чха У-гён заканчивается в один момент после несчастного случая. Ещё вчера она была любимой женой и матерью, ценным сотрудником, а сегодня — убийца ребёнка. Неизвестный мальчик выбежал на скоростную трассу перед её машиной и погиб от травм. Переживания приводят к ссорам с супругом, и счастливый брак даёт трещину. Работу в детском центре приходится оставить, а каждый день приносит только новые печальные новости. Когда У-гён теряет какую-либо надежду, на помощь приходит детектив Кан Чжи-хун, который утверждает, что все несчастья, происходящие с ней, чьи-то намеренные злые происки.

