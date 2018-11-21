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Киноафиша Сериалы Красная луна, синее солнце

Красная луна, синее солнце (2018 - 2019)

Bulgeundal Pureunhae 16+
Год выпуска 2018
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут
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О чем сериал

Счастливая жизнь детского психолога Чха У-гён заканчивается в один момент после несчастного случая. Ещё вчера она была любимой женой и матерью, ценным сотрудником, а сегодня — убийца ребёнка. Неизвестный мальчик выбежал на скоростную трассу перед её машиной и погиб от травм. Переживания приводят к ссорам с супругом, и счастливый брак даёт трещину. Работу в детском центре приходится оставить, а каждый день приносит только новые печальные новости. Когда У-гён теряет какую-либо надежду, на помощь приходит детектив Кан Чжи-хун, который утверждает, что все несчастья, происходящие с ней, чьи-то намеренные злые происки.
 

В ролях
В ролях
Ли Хва-рён
Ким Ён-джэ
Нам Гю-ри
О Хе-вон
Со И-су
Чха Хаг-ён
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Красная луна, синее солнце - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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