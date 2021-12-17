Герой корейского сериала «Плохой и сумасшедший» – коррумпированный полицейский Су Ель, который уверен, что успеха в его деле невозможно добиться без денег, связей и корыстных интересов. Раньше он встречался с коллегой по имени Хуэй Гем, но та ушла от него из-за разницы в принципах и взглядах на общую работу. Но все меняется, когда на пути Еля встает загадочный мужчина по кличке Кей, который помешан на чести и справедливости. Неужели в городе появился супергерой или у полицейского просто случилось раздвоение личности?