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Постер сериала Плохой и сумасшедший
Постер сериала Плохой и сумасшедший
Постер сериала Плохой и сумасшедший
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Плохой и сумасшедший

Плохой и сумасшедший (2021 - 2022)

Bad and Crazy 18+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 15 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут

О чем сериал

Герой корейского сериала «Плохой и сумасшедший» – коррумпированный полицейский Су Ель, который уверен, что успеха в его деле невозможно добиться без денег, связей и корыстных интересов. Раньше он встречался с коллегой по имени Хуэй Гем, но та ушла от него из-за разницы в принципах и взглядах на общую работу. Но все меняется, когда на пути Еля встает загадочный мужчина по кличке Кей, который помешан на чести и справедливости. Неужели в городе появился супергерой или у полицейского просто случилось раздвоение личности?

В ролях
В ролях
Ви Ха-джун
Ви Ха-джун
Ли Дон-ук
Ли Дон-ук
Ли Хва-рён
Щин Джу-хван
Сон Джи-ру
Сон Джи-ру
Хан Джи-ын
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Плохой и сумасшедший - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
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