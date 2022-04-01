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Постер к сериалу Завтра
Постер к сериалу Завтра
Постер к сериалу Завтра
Постер к сериалу Завтра
Постер к сериалу Завтра
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Киноафиша Сериалы Завтра
Завтра (2022 - 2022) Tomorrow 18+
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал MBC
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

«Завтра» - фантастическая многосерийная драма корейского производства. В будущем люди стали чаще совершать самоубийства. В Небесной канцелярии не поощряют такое поведение смертных. Поэтому была создана группа Жнецов, которые должны помочь людям обрести желание жить. В этом мире Джун Ун в результате несчастного случая превратился в получеловека-полупризрака. После случившегося герой попадает в криминальный мир и присоединяется к команде кризисного управления и становится участником специальной миссии.

Завтра - трейлер
Завтра
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ким Хисон
Ким Ро-ун
Ли Су Хек
Юн Джи-он
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Завтра - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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