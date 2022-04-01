«Завтра» - фантастическая многосерийная драма корейского производства. В будущем люди стали чаще совершать самоубийства. В Небесной канцелярии не поощряют такое поведение смертных. Поэтому была создана группа Жнецов, которые должны помочь людям обрести желание жить. В этом мире Джун Ун в результате несчастного случая превратился в получеловека-полупризрака. После случившегося герой попадает в криминальный мир и присоединяется к команде кризисного управления и становится участником специальной миссии.