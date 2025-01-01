Меню
О персоне
Фильмография
Азиз Джанер Инан
Aziz Caner Inan
Киноафиша
Персоны
Азиз Джанер Инан
Азиз Джанер Инан
Aziz Caner Inan
Дата рождения
1 июня 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Ризе, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.4
Уважение
(2020)
7.0
Новая жизнь
(2020)
5.6
Стеклянные потолки
(2021)
Фильмография Азиз Джанер Инан
Ясемин
драма
2025, Турция
5.6
Стеклянные потолки
комедия, мелодрама
2021, Турция
7.4
Уважение
драма, боевик, криминал
2020, Турция
7
Новая жизнь
драма, боевик, мелодрама
2020, Турция
