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Постер сериала Уважение
Постер сериала Уважение
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Уважение

Уважение (2020 - 2021)

Saygı 18+
Год выпуска 2020
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис BluTV
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

Турецкий криминальный сериал «Уважение» – это история о герое-одиночке Эрджументе Чозере, который идет против полицейской системы ради справедливости. Этот мужчина – ярый противник коррупции. Однажды он принимает решение бороться с этим явлением своими силами. Для этого он использует не всегда законные методы. Судьба сталкивает Эрджумента с двумя молодыми людьми – Савашем и Хелен. Он считает, что они руководствуются теми же принципами, что и он, и занимает позицию их наставника. Но все оказывается не так однозначно... 

В ролях
В ролях
Неджат Ислер
Неджат Ислер
Дамла Сонмез
Рожда Демирер
Тансу Бичер
Мирай Данер
Эркан Джан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.5 IMDb
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Сезоны
Уважение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Уважение - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
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