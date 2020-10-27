Турецкий криминальный сериал «Уважение» – это история о герое-одиночке Эрджументе Чозере, который идет против полицейской системы ради справедливости. Этот мужчина – ярый противник коррупции. Однажды он принимает решение бороться с этим явлением своими силами. Для этого он использует не всегда законные методы. Судьба сталкивает Эрджумента с двумя молодыми людьми – Савашем и Хелен. Он считает, что они руководствуются теми же принципами, что и он, и занимает позицию их наставника. Но все оказывается не так однозначно...