В центре событий оказывается влюбленная молодая пара - Элиф и Эрхан. Они мечтают о свадьбе и счастливой семейной жизни. Но внезапно судьба преподносит Эрхану неприятный сюрприз в виде большого долга - 3 000 000 лир. Теперь молодым людям некогда предаваться грезам о бракосочетании. Их жизнь становится настоящим кошмарам, ведь им просто неоткуда взять такую сумму денег. Сибель, привлекательная и успешная женщина, а также руководитель компании, в которой работает Эрхан, готова оказать ему помощь. Но на своим условиях...