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Киноафиша Сериалы Эго

Эго (2023 - …)

EGO – Erkege Güven Olmaz
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал FOX Türkiye
О чем сериал

В центре событий оказывается влюбленная молодая пара - Элиф и Эрхан. Они мечтают о свадьбе и счастливой семейной жизни. Но внезапно судьба преподносит Эрхану неприятный сюрприз в виде большого долга - 3 000 000 лир. Теперь молодым людям некогда предаваться грезам о бракосочетании. Их жизнь становится настоящим кошмарам, ведь им просто неоткуда взять такую сумму денег. Сибель, привлекательная и успешная женщина, а также руководитель компании, в которой работает Эрхан, готова оказать ему помощь. Но на своим условиях...

В ролях
В ролях
Erdal Küçükkömürcü
Хюля Гюльсен
Алперен Дуймаз
Ахмет Кайякесен
Наз Сайинер
Мелиса Аслы Памук
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Эго»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 февраля 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 февраля 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Эго - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 3 эпизода
 
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