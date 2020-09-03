После увольнения из спецназа безупречный боец Адем Шахин долго сидит без работы. Однажды бывший сослуживец предлагает герою стать телохранителем жены влиятельного бизнесмена Каратана. Ясемин несколько раз поступали угрозы о похищении, а муж Тимур не спешит откупаться от шантажистов. Несмотря на протесты клиентки, Адем соглашается на новую должность и вместе с дочерью и женой переезжает в поместье олигарха. Шахин начинает понимать, что Ясемин что-то скрывает. Но темные тайны есть у каждого обитателя особняка.