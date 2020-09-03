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Постер сериала Новая жизнь
Постер сериала Новая жизнь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Новая жизнь

Новая жизнь (2020 - 2020)

Yeni Hayat 18+
Год выпуска 2020
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут

О чем сериал

После увольнения из спецназа безупречный боец Адем Шахин долго сидит без работы. Однажды бывший сослуживец предлагает герою стать телохранителем жены влиятельного бизнесмена Каратана. Ясемин несколько раз поступали угрозы о похищении, а муж Тимур не спешит откупаться от шантажистов. Несмотря на протесты клиентки, Адем соглашается на новую должность и вместе с дочерью и женой переезжает в поместье олигарха. Шахин начинает понимать, что Ясемин что-то скрывает. Но темные тайны есть у каждого обитателя особняка.
 

В ролях
В ролях
Ипек Филиз Язиджи
Таянч Аяйдыч
Азиз Джанер Инан
Мелиса Аслы Памук
Серкан Чайоглу
Серкан Чайоглу
Фуркан Калабалык
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.1 IMDb
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Сезоны
Новая жизнь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 9 эпизодов
 
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