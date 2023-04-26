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Постер сериала Плохая мать
Постер сериала Плохая мать
Постер сериала Плохая мать
Постер сериала Плохая мать
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Киноафиша Сериалы Плохая мать

Плохая мать (2023 - …)

The Good Bad Mother
Год выпуска 2023
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность сериала 16 часов 20 минут
О чем сериал

Сериал «Плохая мать» – это корейская комедийная драма об одинокой вдове, владеющей свинофермой и воспитывающей юного сына. Ен Сун с ранних лет строга к Кан Хо: она не хочет, чтобы мальчик повторил путь покойного отца, поэтому учит его сражаться за свои интересы и зубами выгрызать себе место под солнцем. Уроки не проходят зря: вскоре парень становится известным прокурором и перевозит маму в большой город. Но после аварии он напрочь теряет память и возвращается в детство. Ен Сун приходится повторить сыну свой «курс молодого бойца».

В ролях
В ролях
Чхве Му-сон
Чхве Му-сон
Ким Вон-хэ
Со И-сук
Ан Ын-джин
Ан Ын-джин
Ю Ин-су
Кан Маль-гым
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Плохая мать»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 мая 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 мая 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2023
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 мая 2023
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Плохая мать - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 14 эпизодов
 
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