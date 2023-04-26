Сериал «Плохая мать» – это корейская комедийная драма об одинокой вдове, владеющей свинофермой и воспитывающей юного сына. Ен Сун с ранних лет строга к Кан Хо: она не хочет, чтобы мальчик повторил путь покойного отца, поэтому учит его сражаться за свои интересы и зубами выгрызать себе место под солнцем. Уроки не проходят зря: вскоре парень становится известным прокурором и перевозит маму в большой город. Но после аварии он напрочь теряет память и возвращается в детство. Ен Сун приходится повторить сыну свой «курс молодого бойца».