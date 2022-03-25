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Постер к сериалу Дорога в тысячу ли
Постер к сериалу Дорога в тысячу ли
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Киноафиша Сериалы Дорога в тысячу ли
Дорога в тысячу ли (2022 - …) Pachinko 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 54 минуты
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 7 часов 12 минут
О чем сериал

Сериал «Дорога в тысячу ли» – это приключенческая сага по роману корейско-американской писательницы Мин Чжин Ли. История рассказывает о нескольких поколениях одной семьи корейских иммигрантов. События разворачиваются вокруг влюбленных молодых людей, отношения которых по многим причинам невозможны. И все же они решают бороться за свое счастье и сбегают из родной страны. В сюжете мастерски переплетаются линии войны и мира, любви и потерь, триумфа и расплаты, а действие происходит в трех государствах.

Дорога в тысячу ли - трейлер
Дорога в тысячу ли
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Чин Ха
Чин Ха
Ли Мин-хо
Ли Мин-хо
Мари Ямамото
Ю Мацусита
Мартин Мартинес
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дорога в тысячу ли - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Дорога в тысячу ли - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
Вышел трейлер эпической семейной саги «Дорога в тысячу ли»
Вышел трейлер эпической семейной саги «Дорога в тысячу ли»
Слушать саундтрек сериала Дорога в тысячу ли
Кадры из сериала
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