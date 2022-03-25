Сериал «Дорога в тысячу ли» – это приключенческая сага по роману корейско-американской писательницы Мин Чжин Ли. История рассказывает о нескольких поколениях одной семьи корейских иммигрантов. События разворачиваются вокруг влюбленных молодых людей, отношения которых по многим причинам невозможны. И все же они решают бороться за свое счастье и сбегают из родной страны. В сюжете мастерски переплетаются линии войны и мира, любви и потерь, триумфа и расплаты, а действие происходит в трех государствах.