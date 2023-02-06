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Постер сериала Наша цветущая молодость
Постер сериала Наша цветущая молодость
Постер сериала Наша цветущая молодость
Постер сериала Наша цветущая молодость
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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4 постера
Киноафиша Сериалы Наша цветущая молодость

Наша цветущая молодость (2023 - 2023)

Our Blooming Youth 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Наследный принц с таинственным проклятьем встречает смелую беглянку, обвинённую в убийстве своей семьи. Вместе они пытаются разорвать сети лжи и заговоров вокруг себя. Звезда хитовых дорам «Наследники», «Силачка До Бон Сун» и «Счастье» Пак Хён-щик в костюмной мелодраме-детективе об интригах и любви в чосонском дворце.

Накануне своей свадьбы прекрасная невеста Мин Джэ И трагически теряет родителей и брата. Почти все уверены, что именно она их отравила. В поисках правды Мин Джэ И под видом юноши подбирается к молодому принцу Ли Хвану. Его тайное письмо, полученное её отцом перед смертью, может оказаться ключом к трагедии. Ли Хван быстро разоблачает переодетую девушку. Ему тяжело кому-либо довериться: многие шепчутся за его спиной, будто он убрал с пути старшего брата и навлёк на себя проклятие призрака. Но Мин Джэ И открывает ему глаза. «Призраков нет, но есть уловки людей». 

В ролях
В ролях
Пак Хён-щик
Чон Со-ни
Чо Сон-ха
Ли Джон-хёк
Пхё Е-джин
Чон Ун-ин
Все актеры и съемочная группа
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Корейские дорамы Корейские дорамы

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Наша цветущая молодость - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 20 эпизодов
 
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