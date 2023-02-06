Наследный принц с таинственным проклятьем встречает смелую беглянку, обвинённую в убийстве своей семьи. Вместе они пытаются разорвать сети лжи и заговоров вокруг себя. Звезда хитовых дорам «Наследники», «Силачка До Бон Сун» и «Счастье» Пак Хён-щик в костюмной мелодраме-детективе об интригах и любви в чосонском дворце.

Накануне своей свадьбы прекрасная невеста Мин Джэ И трагически теряет родителей и брата. Почти все уверены, что именно она их отравила. В поисках правды Мин Джэ И под видом юноши подбирается к молодому принцу Ли Хвану. Его тайное письмо, полученное её отцом перед смертью, может оказаться ключом к трагедии. Ли Хван быстро разоблачает переодетую девушку. Ему тяжело кому-либо довериться: многие шепчутся за его спиной, будто он убрал с пути старшего брата и навлёк на себя проклятие призрака. Но Мин Джэ И открывает ему глаза. «Призраков нет, но есть уловки людей».