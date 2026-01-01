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Фильмография
Юн Бён-хи
Byeong-hee Yoon
Киноафиша
Персоны
Юн Бён-хи
Юн Бён-хи
Byeong-hee Yoon
Дата рождения
7 декабря 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.8
Дивный новый мир
(2026)
8.6
Мистер Солнечный Свет
(2018)
8.4
Цветок зла
(2020)
Фильмография Юн Бён-хи
8.8
Дивный новый мир
комедия, фэнтези, мелодрама
2026, Южная Корея
7.2
Кен-у и фея
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
6.5
Моя молодость
мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
Вкусный, твой
комедия, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
Моя юность
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
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6.5
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2024, Южная Корея
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фэнтези, мелодрама, дорама
2023, Южная Корея
6.7
Взбодрись
драма, мелодрама, дорама
2022, Южная Корея
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