О персоне
Фильмография
Ли Джу-мён
Lee Joo-myeong
Ли Джу-мён
Ли Джу-мён
Lee Joo-myeong
Дата рождения
1 декабря 1993
Возраст
31 год
Знак зодиака
Стрелец
Популярные фильмы
0.0
Двадцать пять, двадцать один
(2022)
0.0
Песчаный цветок
(2023)
0.0
Моя молодость
(2025)
Фильмография Ли Джу-мён
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Фэнтези
Год
Все
2025
2023
2022
Все
3
Сериалы
3
Актриса
3
Моя молодость
мелодрама
2025, Южная Корея
Песчаный цветок
драма, комедия
2023, Южная Корея
Двадцать пять, двадцать один
драма, фэнтези, мелодрама
2022, Южная Корея
