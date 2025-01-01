Меню
Ли Джу-мён
Lee Joo-myeong
Дата рождения
1 декабря 1993
Возраст
31 год
Знак зодиака
Стрелец

Двадцать пять, двадцать один
Двадцать пять, двадцать один (2022)
Песчаный цветок
Песчаный цветок (2023)
Моя молодость
Моя молодость (2025)

Моя молодость
Моя молодость
мелодрама 2025, Южная Корея
Песчаный цветок
Песчаный цветок
драма, комедия 2023, Южная Корея
Двадцать пять, двадцать один
Двадцать пять, двадцать один
драма, фэнтези, мелодрама 2022, Южная Корея
