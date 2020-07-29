В корейском детективном сериале «Цветок зла» в центре событий оказывается семейная пара Пэк Хи-сон и Ча Джи-вон. Они производят впечатление образцово-показательных супругов. У них есть прекрасная дочь, которая души не чает в своих родителях. Однако на самом деле все оказывается совсем не так, как представляется поначалу. Выясняется, что мужчина скрывает свое истинное лицо от супруги. Джи-вон работает детективом. Вместе со своими коллегами она расследует серию убийств и понимает, что к ним имеет отношение ее муж.