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Постер к сериалу Цветок зла
Постер к сериалу Цветок зла
30 дней бесплатно
Постер к сериалу Цветок зла
Постер к сериалу Цветок зла
Постер к сериалу Цветок зла
Постер к сериалу Цветок зла
Постер к сериалу Цветок зла
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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7 постеров
30 дней бесплатно
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Цветок зла

Цветок зла (2020 - 2020)

Flower of Evil 16+
Год выпуска 2020
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут
30 дней бесплатно
О чем сериал

В корейском детективном сериале «Цветок зла» в центре событий оказывается семейная пара Пэк Хи-сон и Ча Джи-вон. Они производят впечатление образцово-показательных супругов. У них есть прекрасная дочь, которая души не чает в своих родителях. Однако на самом деле все оказывается совсем не так, как представляется поначалу. Выясняется, что мужчина скрывает свое истинное лицо от супруги. Джи-вон работает детективом. Вместе со своими коллегами она расследует серию убийств и понимает, что к ним имеет отношение ее муж.

В ролях
В ролях
Чхве Бён-мо
Чхве Дэ-хун
Ли Джун-ги
Ли Джун-ги
Мун Чхэ-вон
Чан Хи-джин
Со Хён-у
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Цветок зла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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