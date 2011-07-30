Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наруто 8: Кровавая тюрьма Наруто 8: Кровавая тюрьма
Киноафиша Фильмы Наруто 8: Кровавая тюрьма
Gekijouban Naruto: Buraddo purizun

Наруто 8: Кровавая тюрьма, 2011

2011 / Япония
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

По нелепой ошибке Наруто был признан виновным в серьезном преступлении, которого он не совершал, и отправлен в тюрьму, из которой невозможно сбежать, Замок Ходзуки. Смотритель замка, могучий шиноби по имени Муи, быстро запечатывает чакру Наруто, чтобы предотвратить его восстание. Отказываясь сдаваться, Наруто планирует побег, а также заводит дружбу со своими сокамерниками Рюзецу и Марои. Но он не может не задаться вопросом о том, какие цели они преследуют на самом деле. 

  • В целом этот мультфильм встраивается в сюжетную канву и вселенную аниме-сериала, но за его сценарий отвечает знаменитый японский писатель, автор детективов Акира Хигасияма, поэтому приписка «Ураганные хроники» была удалена из названия. 
  • Актер Такая Камикава появляется как приглашенный актер озвучивания, а Юсукэ Камиджи, который также является одним из актеров, отвечает за основную музыкальную тему, написанную под именем артиста, «Юсукэ». 
  • Мультфильм был показан на 260 экранах по всей Японии, и в первые два дня проката его кассовые сборы составили 127 миллионов иен, а мобильная версия – 110 тысяч иен. 
  • Через несколько секунд после своего появления во время финального боя Киллер Би произносит фразу: «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела». Эта цитата принадлежит известному американскому боксеру Мухаммеду Али. 
     

Наруто сажают в тюрьму под названием «Кровавая тюрьма» за покушение на убийство Райкагэ и убийство нескольких синоби, и Наруто пытается доказать свою невиновность.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 4 сентября 2019
Премьера в мире 30 июля 2011
Возраст 18+
Режиссер
Масахико Мурата
В ролях
Дзюнко Такэути
Рикия Кояма
Тиэ Накамура
Кадзухико Иноуэ
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Наруто 8: Кровавая тюрьма
Наруто: Последний фильм
Наруто: Последний фильм (2014)
7.2647057
Наруто 9: Путь ниндзя
Наруто 9: Путь ниндзя (2012)
7.909091
Наруто 7: Потерянная башня
Наруто 7: Потерянная башня (2010)
7
Детектив Конан 22
Детектив Конан 22 (2018)
6.1666665
Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие
Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие (2013)
8
Ловцы забытых голосов
Ловцы забытых голосов (2011)
7.7272725
Постер мультфильма Наруто 8: Кровавая тюрьма 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше