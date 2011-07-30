Наруто 8: Кровавая тюрьма, 2011

По нелепой ошибке Наруто был признан виновным в серьезном преступлении, которого он не совершал, и отправлен в тюрьму, из которой невозможно сбежать, Замок Ходзуки. Смотритель замка, могучий шиноби по имени Муи, быстро запечатывает чакру Наруто, чтобы предотвратить его восстание. Отказываясь сдаваться, Наруто планирует побег, а также заводит дружбу со своими сокамерниками Рюзецу и Марои. Но он не может не задаться вопросом о том, какие цели они преследуют на самом деле.