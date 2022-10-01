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Постер сериала Ворона императорского гарема
Постер сериала Ворона императорского гарема
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Ворона императорского гарема

Ворона императорского гарема (2022 - …)

Koukyuu no Karasu 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал BS11
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

Глубоко внутри внутреннего дворца живёт особая наложница, известная как Воронья Наложница, которая не служит императору, несмотря на своё положение. Люди, которые её видели, говорят, что она выглядит как старая женщина, в то время как другие утверждают, что она напоминает молодую девушку. Существует множество историй о её использовании таинственных искусств и о том, как она может выполнить любое желание — от проклятий до поиска пропавших вещей. Император Кошун решает навестить Воронью Наложницу с этой целью, не подозревая, что их предначертанная встреча станет табу, способным изменить ход истории.

Ворона императорского гарема - трейлер первого сезона
Ворона императорского гарема  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага
Марика Коно
Марика Коно
Масааки Мидзунака
Кикуко Иноуэ
Рихо Сугияма
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Ворона императорского гарема - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 13 эпизодов
 
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