Глубоко внутри внутреннего дворца живёт особая наложница, известная как Воронья Наложница, которая не служит императору, несмотря на своё положение. Люди, которые её видели, говорят, что она выглядит как старая женщина, в то время как другие утверждают, что она напоминает молодую девушку. Существует множество историй о её использовании таинственных искусств и о том, как она может выполнить любое желание — от проклятий до поиска пропавших вещей. Император Кошун решает навестить Воронью Наложницу с этой целью, не подозревая, что их предначертанная встреча станет табу, способным изменить ход истории.