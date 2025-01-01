Меню
Антония Десплат
Antonia Desplat
Дата рождения
28 сентября 1994
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Франция, Франция
Популярные фильмы
6.7
Ведьмина доска
(2024)
Билеты
0.0
Шантарам
(2022)
Фильмография Антония Десплат
6.7
Ведьмина доска
Witchboard
ужасы, детектив
2024, США
Смотреть трейлер
Билеты
Шантарам
боевик, триллер, драма, криминал
2022, США
Новости о Антония Десплат
В прокат выходит фильм Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия»
Новый режиссерский проект Джонни Деппа: вышел трейлер фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия»
Сериал «Шантарам» с Чарли Ханнэмом ограничится одним сезоном
Скандальный эпизод с Промокашкой не пропустила милиция: какую сцену вырезали из «Места встречи изменить нельзя»
Почему Гарри Поттер назвал своих детей именно так? Северус и Луна вызывают больше вопросов, чем ответов
В тизере к 3 сезону сериала «Кольца власти» показали самое мощное оружие Средиземья: толкинисты сразу его узнают (видео)
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
