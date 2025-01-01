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Артур Харитоненко
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Персоны
Артур Харитоненко
Артур Харитоненко
Дата рождения
16 сентября 1971
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Кондопога, СССР
Популярные фильмы
7.2
Тайны следствия
(2000)
0.0
Ювенальная история
(2024)
0.0
Операция «Неман»
(2023)
Фильмография Артур Харитоненко
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Криминал
Год
Все
2025
2024
2023
2007
2000
Все
5
Сериалы
5
Актер
5
Собиратель камней
детектив
2025, Россия
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Ювенальная история
детектив, драма
2024, Россия
Операция «Неман»
военный, драма
2023, Россия
Последний бой майора Пугачева
драма, военный
2007, Россия
7.2
Тайны следствия
детектив, криминал
2000, Россия
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