Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Девушка в окне"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Артем Яковлев
Артем Яковлев
О персоне
Фильмография
Артем Яковлев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 ноября 2001
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Скорпион
Биография Артем Яковлев
Родился 14 ноября 2001 года. Тихвин, Россия.
Развернуть
Фильмография Артем Яковлев
Накануне
драма
2022, Россия
0.0
Все фильмы
Related video
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко