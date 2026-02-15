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Постер фильма TheatreHD: Последняя сказка
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Последняя сказка

TheatreHD: Последняя сказка

, 2025
The Last Fairy Tale
Россия / мюзикл / 18+
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Постер фильма TheatreHD: Последняя сказка
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О фильме

Грандиозное театральное путешествие в параллельную реальность с любимыми героями «Тысячи и одной ночи», легендарным хитом Таркана и настоящим ковром-самолётомЖители современной Москвы, Макс и его девушка Женя, неожиданно переносятся в столицу сказочного Востока, где встречают персонажей «Тысячи и одной ночи» и едва не теряют друг друга. Череда захватывающих приключений помогает им разобраться в своих желаниях и чувствах, а главное – убедиться, что волшебство реально!«Последняя сказка» – самый масштабный и высокотехнологичный спектакль театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева. Музыку написал Евгений Загот, тексты – поэт и переводчик Алексей Иващенко. Хореографию поставила Ирина Кашуба, за художественное оформление отвечали сценограф Максим Обрезков, видеосценограф Ася Мухина, художник по костюмам Яся Рафикова и художник по свету Александр Сиваев. Режиссёр спектакля – Анна Шевчук. Премьера состоялась 7 декабря 2024 года на сцене театра МДМ (Москва).

В ролях

Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая
Артем Яковлев
Артем Яковлев
Андрей Бирин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 15 февраля 2026
Дата выхода
15 февраля 2026 Казахстан 12+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 15 декабря 2025

Отзывы о фильме

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