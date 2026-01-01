Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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О персоне
Фильмография
Мария Маркова
Mariya Markova
Киноафиша
Персоны
Мария Маркова
Мария Маркова
Mariya Markova
Дата рождения
17 июня 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Кемерово, СССР
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.8
Тюльпаны
(2026)
6.5
Женский стендап
(2020)
Фильмография Мария Маркова
6.8
Тюльпаны
Tyul'pany
комедия, мелодрама
2026, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Женский стендап
телешоу
2020, Россия
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