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Постер к сериалу Моя жизнь снова
Постер к сериалу Моя жизнь снова
Постер к сериалу Моя жизнь снова
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Моя жизнь снова
Моя жизнь снова (2022 - 2022) Again My Life
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Моя жизнь снова» – корейская фантастическая дорама о втором шансе. Ким Хи Ву – молодой, талантливый и подающий надежды юрист. Ему мешает лишь одно – собственное разгильдяйство. В школе он был худшим учеником класса, а в университет поступил, лишь благодаря чуду. Однако теперь он стал прокурором, готовым на любые жертвы ради установления справедливости. Однажды Ким Хи Ву ввязывается в конфликт с коррупционером Джо Тхэ Сеобом и погибает. Однако утром он обнаруживает, что день начался сначала.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ким Джэ-гён
Ким Джи-ын
Пак Чхоль-мин
Ли Гён-ён
Ли Джун-ги
Ли Джун-ги
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Моя жизнь снова - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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