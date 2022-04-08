Сериал «Моя жизнь снова» – корейская фантастическая дорама о втором шансе. Ким Хи Ву – молодой, талантливый и подающий надежды юрист. Ему мешает лишь одно – собственное разгильдяйство. В школе он был худшим учеником класса, а в университет поступил, лишь благодаря чуду. Однако теперь он стал прокурором, готовым на любые жертвы ради установления справедливости. Однажды Ким Хи Ву ввязывается в конфликт с коррупционером Джо Тхэ Сеобом и погибает. Однако утром он обнаруживает, что день начался сначала.