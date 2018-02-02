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Постер сериала Загадка
Постер сериала Загадка
Постер сериала Загадка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Загадка

Загадка (2018 - 2018)

Miseuti 18+
Год выпуска 2018
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

Знаменитая ведущая новостей неожиданно становится подозреваемой в убийстве. Муж-юрист, с которым у женщины непростые отношения, берётся защищать её перед законом, и это даёт новый шанс их браку.

Целеустремлённая Го Хэ Ран много лет провела в эфире новостей, привыкла добиваться своего и не позволяет руководству заменить её на молодую ведущую. Жизнь героини в одночасье рушится, когда её обвиняют в убийстве известного бейсболиста и арестовывают. Муж журналистки Кан Тэ Ук, в прошлом прокурор, работает государственным защитником и берётся доказать невиновность жены.

В ролях
В ролях
Ким Нам-джу
Чин Ги-джу
Чин Ги-джу
Ку Джа-сон
Ли Джун-хёк
Ли Джун-хёк
Ан Нэ-сан
Чон Хе-джин
Чон Хе-джин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Загадка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 16 эпизодов
 
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