Знаменитая ведущая новостей неожиданно становится подозреваемой в убийстве. Муж-юрист, с которым у женщины непростые отношения, берётся защищать её перед законом, и это даёт новый шанс их браку.

Целеустремлённая Го Хэ Ран много лет провела в эфире новостей, привыкла добиваться своего и не позволяет руководству заменить её на молодую ведущую. Жизнь героини в одночасье рушится, когда её обвиняют в убийстве известного бейсболиста и арестовывают. Муж журналистки Кан Тэ Ук, в прошлом прокурор, работает государственным защитником и берётся доказать невиновность жены.