Хван Кён Мин – мститель-убийца, преследующий своих бывших одноклассников, из-за которых его детство превратилось в ад. Чон Чон Сок – его школьный товарищ по несчастью, работающий в полиции. Детектив снова сталкивается с жестоким прошлым, когда получает кровавое послание от Кён Мина: «Присоединись ко мне». Между ними завязывается противостояние: кто окажется на шаг впереди и первым доберётся до новой жертвы? Маньяк готовит для каждой из них особую месть, а Чон Чон пытается спасти тех, кого сам ненавидел.