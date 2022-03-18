Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Король свиней
Постер сериала Король свиней
Постер сериала Король свиней
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Король свиней

Король свиней (2022 - 2022)

Dwaejiui Wang 18+
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис TVING
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

Хван Кён Мин – мститель-убийца, преследующий своих бывших одноклассников, из-за которых его детство превратилось в ад. Чон Чон Сок – его школьный товарищ по несчастью, работающий в полиции. Детектив снова сталкивается с жестоким прошлым, когда получает кровавое послание от Кён Мина: «Присоединись ко мне». Между ними завязывается противостояние: кто окажется на шаг впереди и первым доберётся до новой жертвы? Маньяк готовит для каждой из них особую месть, а Чон Чон пытается спасти тех, кого сам ненавидел. 

В ролях
В ролях
Ким Дон-ук
Чхэ Джон-ан
Ли Джи-ха
Ли Гён-ён
Ли Гён-ён
Хан Су-ён
Чон И-джэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Король свиней - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше