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Постер сериала Черное солнце
Постер сериала Черное солнце
Постер сериала Черное солнце
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Черное солнце

Черное солнце (2021 - 2021)

Geomeun Taeyang 18+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

Спустя год после таинственного исчезновения был обнаружен спецагент корейской разведки. Лучший сотрудник с безукоризненной репутацией, всегда успешно выполнявший самые сложные задания, найден среди беженцев избитым, заросшим и потерявшим память. Однако руководство ему не верит: исчезновение агента слишком уж подозрительно совпало с утечкой данных. Так что ему придётся не только восстановить забытые воспоминания, но и найти того, кто предал его. Кому верить, если ты не помнишь, кто твой друг, а кто враг?
 

В ролях
В ролях
Гун-Мин Нэм
Ким Мин-сан
Ким Джи-ын
Ю О-сон
Ли Гён-ён
Ли Гён-ён
Ким До-хён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.6 IMDb
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Сезоны
Черное солнце - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
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