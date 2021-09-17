Спустя год после таинственного исчезновения был обнаружен спецагент корейской разведки. Лучший сотрудник с безукоризненной репутацией, всегда успешно выполнявший самые сложные задания, найден среди беженцев избитым, заросшим и потерявшим память. Однако руководство ему не верит: исчезновение агента слишком уж подозрительно совпало с утечкой данных. Так что ему придётся не только восстановить забытые воспоминания, но и найти того, кто предал его. Кому верить, если ты не помнишь, кто твой друг, а кто враг?