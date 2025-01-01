Меню
О персоне
Фильмография
Ли Ён-э
Lee Yeong-ae
Ли Ён-э
Ли Ён-э
Lee Yeong-ae
Дата рождения
31 января 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Популярные фильмы
7.8
Объединенная зона безопасности
(2000)
7.4
Сочувствие госпоже Месть
(2005)
0.0
Маэстра
(2023)
Фильмография Ли Ён-э
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Мистика
Музыка
Триллер
Год
Все
2025
2023
2021
2017
2005
2000
Все
6
Фильмы
2
Сериалы
4
Актриса
6
По тонкому льду
драма, мелодрама, триллер
2025, Южная Корея
Маэстра
драма, музыка
2023, Южная Корея
Таксист
драма, боевик, криминал
2021, Южная Корея
Саимдан, дневник света
драма, мелодрама, исторический
2017, Южная Корея
7.4
Сочувствие госпоже Месть
Sympathy for Lady Vengeance/ Chinjeol-han Geumja-ssi
мистика, триллер, боевик, драма
2005, Южная Корея
7.8
Объединенная зона безопасности
Gongdong gyeongbi guyeok JSA
триллер, драма, военный
2000, Южная Корея
