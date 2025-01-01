Меню
Ли Ён-э
Ли Ён-э Lee Yeong-ae
Ли Ён-э

Дата рождения
31 января 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сеул, Республика Корея

Популярные фильмы

Объединенная зона безопасности 7.8
Объединенная зона безопасности (2000)
Сочувствие госпоже Месть 7.4
Сочувствие госпоже Месть (2005)
Маэстра 0.0
Маэстра (2023)

Фильмография Ли Ён-э

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 2 Сериалы 4 Актриса 6
По тонкому льду
По тонкому льду
драма, мелодрама, триллер 2025, Южная Корея
Маэстра
Маэстра
драма, музыка 2023, Южная Корея
Таксист
Таксист
драма, боевик, криминал 2021, Южная Корея
Саимдан, дневник света
Саимдан, дневник света
драма, мелодрама, исторический 2017, Южная Корея
Сочувствие госпоже Месть 7.4
Сочувствие госпоже Месть Sympathy for Lady Vengeance/ Chinjeol-han Geumja-ssi
мистика, триллер, боевик, драма 2005, Южная Корея
Объединенная зона безопасности 7.8
Объединенная зона безопасности Gongdong gyeongbi guyeok JSA
триллер, драма, военный 2000, Южная Корея
