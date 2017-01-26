Со Джи-юн – молодой историк искусств, преподающая в университете. Девушка мечтает добиться высот в изучении искусства и стать уважаемым профессором. Но пока она работает скромным помощником видного учёного Мин Чон-хака. Недавно Со Джи-юн поручили подготовить статью о недавно обнаруженной картине «Горы Кымган», написанной известным художником эпохи Чосон Ан Гёном. Во время изучения полотна девушка замечает несостыковки, которые заставляют сомневаться в подлинности. Но как опытный Мин Чон-хак мог ошибиться? Когда на искусствоведческом форуме в Италии разражается скандал, связанный с этой картиной, честная Со Джи-юн оказывается уволена. Неожиданно в руки расстроенной героини попадает старинный дневник художницы Саимдан, где упоминается горы с злополучной картины. Расследование приводит Сон Джи-юн в тосканский городок, где обнаруживает древний портрет женщины, как две капли похожий на...неё саму.