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Постер сериала Саимдан, дневник света
Постер сериала Саимдан, дневник света
Постер сериала Саимдан, дневник света
Постер сериала Саимдан, дневник света
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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4 постера
Киноафиша Сериалы Саимдан, дневник света

Саимдан, дневник света (2017 - 2017)

Saimdang, Bitui Ilgi 18+
Год выпуска 2017
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 30 часов 20 минут

О чем сериал

Со Джи-юн – молодой историк искусств, преподающая в университете. Девушка мечтает добиться высот в изучении искусства и стать уважаемым профессором. Но пока она работает скромным помощником видного учёного Мин Чон-хака. Недавно Со Джи-юн поручили подготовить статью о недавно обнаруженной картине «Горы Кымган», написанной известным художником эпохи Чосон Ан Гёном. Во время изучения полотна девушка замечает несостыковки, которые заставляют сомневаться в подлинности. Но как опытный Мин Чон-хак мог ошибиться? Когда на искусствоведческом форуме в Италии разражается скандал, связанный с этой картиной, честная Со Джи-юн оказывается уволена. Неожиданно в руки расстроенной героини попадает старинный дневник художницы Саимдан, где упоминается горы с злополучной картины. Расследование приводит Сон Джи-юн в тосканский городок, где обнаруживает древний портрет женщины, как две капли похожий на...неё саму.

В ролях
В ролях
Ли Ён-э
Ли Джу-ён
Ли Джу-ён
Чхве Чхоль-хо
Сон Сын-хон
Ку Хе-рён
О Юн-а
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Саимдан, дневник света - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 28 эпизодов
 
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