Анна Мигицко
Киноафиша Персоны Анна Мигицко

Анна Мигицко

Дата рождения
23 июня 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рак
В каком театре играет

Биография Анны Мигицко

Анна Мигицко — актриса театра и кино. Родилась 23 июня в Санкт-Петербурге.

В 2016 году окончила РГИСИ (мастерская Л. В. Грачёвой под руководством В. М. Фильштинского и А. Я. Шапиро) и была принята в труппу Театра юных зрителей им. Брянцева. С марта 2024 года работает в театре им. Ленсовета.

Играла ведущие роли в спектаклях ТЮЗа, Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии и Социально-Художественного театра. Лауреат премии «Золотой софит» за роль Гертруды в спектакле «Временно недоступен» (2017) и Молодёжной премии Санкт-Петербурга за роль Веры в спектакле «Обрыв» (2019).

Популярные фильмы

0.0
Эксперимент (2022)

Фильмография Анны Мигицко

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актриса 1
Эксперимент
комедия 2022, Россия
