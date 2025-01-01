Анна Мигицко — актриса театра и кино. Родилась 23 июня в Санкт-Петербурге.

В 2016 году окончила РГИСИ (мастерская Л. В. Грачёвой под руководством В. М. Фильштинского и А. Я. Шапиро) и была принята в труппу Театра юных зрителей им. Брянцева. С марта 2024 года работает в театре им. Ленсовета.

Играла ведущие роли в спектаклях ТЮЗа, Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии и Социально-Художественного театра. Лауреат премии «Золотой софит» за роль Гертруды в спектакле «Временно недоступен» (2017) и Молодёжной премии Санкт-Петербурга за роль Веры в спектакле «Обрыв» (2019).