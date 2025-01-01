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Сон в летнюю ночь
Киноафиша Сон в летнюю ночь

Спектакль Сон в летнюю ночь

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Самая известная комедия Шекспира на сцене ТЮЗа им. Брянцева

«Сон в летнюю ночь» — одна из самых популярных и волшебных пьес Шекспира, полная юмора, романтики и фантазии. В спектакле переплетаются несколько сюжетных линий, включая истории двух влюбленных пар, магических духов и весёлых ремесленников. Это комедия о любви и чудесах, которые могут произойти в таинственной атмосфере летней ночи. Режиссёр акцентирует внимание на лёгкости и доброте пьесы, создавая мир волшебства и фантазии, который позволит зрителям увидеть привычных героев в новом свете.

Каро Балян о спектакле
Режиссёр отметил, что каждый раз в произведениях Шекспира можно найти новые мысли и смыслы, а в «Сне в летнюю ночь» он сосредоточится на лёгкой, весёлой комедии, в которой главная роль отводится любви. Это будет спектакль без глубокой философии, но с яркими персонажами, магией и эмоциями, знакомыми и понятными всем.

Помощники режиссёра
Помощниками Каро Баляна в постановке являются Вероника Юсупова и Анна Агапова.

Режиссер
Каро Балян
В ролях
Анна Слынько
Анна Слынько
Анна Мигицко
Радик Галиуллин
Александр Бобровский
Анастасия Малахова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1500 ₽

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