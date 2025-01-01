Спектакль Сон в летнюю ночь

Самая известная комедия Шекспира на сцене ТЮЗа им. Брянцева

«Сон в летнюю ночь» — одна из самых популярных и волшебных пьес Шекспира, полная юмора, романтики и фантазии. В спектакле переплетаются несколько сюжетных линий, включая истории двух влюбленных пар, магических духов и весёлых ремесленников. Это комедия о любви и чудесах, которые могут произойти в таинственной атмосфере летней ночи. Режиссёр акцентирует внимание на лёгкости и доброте пьесы, создавая мир волшебства и фантазии, который позволит зрителям увидеть привычных героев в новом свете.

Каро Балян о спектакле

Режиссёр отметил, что каждый раз в произведениях Шекспира можно найти новые мысли и смыслы, а в «Сне в летнюю ночь» он сосредоточится на лёгкой, весёлой комедии, в которой главная роль отводится любви. Это будет спектакль без глубокой философии, но с яркими персонажами, магией и эмоциями, знакомыми и понятными всем.

Помощники режиссёра

Помощниками Каро Баляна в постановке являются Вероника Юсупова и Анна Агапова.