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Янина Лакоба Yanina Lakoba
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Янина Лакоба

Yanina Lakoba

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
В каком театре играет

Популярные фильмы

Одним днем 8.4
Одним днем (2023)
Почка 7.6
Почка (2022)
Банкрот 6.9
Банкрот (2009)

Фильмография Янина Лакоба

Лгунья 6.4
Лгунья Lgunya
комедия, драма 2024, Россия
Смотреть трейлер
Одним днем 8.4
Одним днем Odnim dnyom
драма, мелодрама 2023, Россия
Смотреть трейлер
Эксперимент
комедия 2022, Россия
Почка 7.6
Почка
драма, комедия 2022, Россия
Воскресенский 6.8
Воскресенский
детектив, исторический 2021, Россия
Ксения. История любви
драма 2009, Россия
Банкрот 6.9
Банкрот Bankrot
комедия 2009, Россия
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Другие проекты Янина Лакоба
Блаженная Ксения. История любви
16+

Блаженная Ксения. История любви

Билеты
На дне
18+

На дне

Билеты
Устал рождаться и умирать
18+

Устал рождаться и умирать

Билеты
Новости о Янина Лакоба
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