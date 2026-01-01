Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Спектакли
Новости
Янина Лакоба
Yanina Lakoba
Киноафиша
Персоны
Янина Лакоба
Янина Лакоба
Yanina Lakoba
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
В каком театре играет
Новая сцена Александринского театра
Александринский театр
Развернуть
Популярные фильмы
8.4
Одним днем
(2023)
7.6
Почка
(2022)
6.9
Банкрот
(2009)
Фильмография Янина Лакоба
6.4
Лгунья
Lgunya
комедия, драма
2024, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.4
Одним днем
Odnim dnyom
драма, мелодрама
2023, Россия
Смотреть трейлер
Эксперимент
комедия
2022, Россия
7.6
Почка
драма, комедия
2022, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Воскресенский
детектив, исторический
2021, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Ксения. История любви
драма
2009, Россия
6.9
Банкрот
Bankrot
комедия
2009, Россия
Показать еще
Другие проекты Янина Лакоба
16+
Блаженная Ксения. История любви
Билеты
18+
На дне
Билеты
18+
Устал рождаться и умирать
Билеты
Новости о Янина Лакоба
Любовь Аксенова предстает перед судом в трейлере третьего сезона «Почки»
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
Осень начнется с тяжёлой драмы: 4 сентября выходит «Марик» с Копейкиным — собрали все подробности новой премьеры
«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году
Летний ветерок, закат... и тест по советскому кино: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с героями на балконе
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
9 400 000 человек уже посмотрели эту новинку от Netflix — и каждый второй остался недоволен: и это несмотря на 9,1 у последней серии на IMDb
Не знаете, что посмотреть? Metacritic выбрал 10 лучших сериалов первой половины 2026 года — №3 за 11 дней собрал 66+ млн просмотров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить