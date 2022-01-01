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Ко Гён-пхё
Ко Гён-пхё
Ko Gyeong-pyo
О персоне
Фильмография
Ко Гён-пхё
Ko Gyeong-pyo
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Дата рождения
11 июня 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Фильмография Ко Гён-пхё
Решение уйти
криминал, драма, мистика
2022, Корея
6.0
Сеульская операция
боевик, криминал, драма
2022, Корея
5.0
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