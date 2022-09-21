В центре событий оказывается привлекательная девушка по имени Чхве Сан-ын. У нее весьма необычная профессия – главная героиня работает женой по найму. В ее задачи входит оказывать помощь клиентам, которые хотят вести образцово-показательную жизнь. Для этого Чхве Сан-ын научилась перевоплощаться. С одним молодым парнем по имени Чон Джи-хо девушка работает уже длительное время по понедельникам, средам и пятницам. Остальные дни занимает известный актер. Сама того не заметив, Чхве Сан-ын угодила в любовный треугольник.