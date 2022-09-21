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Постер сериала Любовь по контракту
Постер сериала Любовь по контракту
Постер сериала Любовь по контракту
Постер сериала Любовь по контракту
Постер сериала Любовь по контракту
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Любовь по контракту

Любовь по контракту (2022 - 2022)

MonWedFriTuesThursSat 18+
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 7 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 17 часов 52 минуты

О чем сериал

В центре событий оказывается привлекательная девушка по имени Чхве Сан-ын. У нее весьма необычная профессия – главная героиня работает женой по найму. В ее задачи входит оказывать помощь клиентам, которые хотят вести образцово-показательную жизнь. Для этого Чхве Сан-ын научилась перевоплощаться. С одним молодым парнем по имени Чон Джи-хо девушка работает уже длительное время по понедельникам, средам и пятницам. Остальные дни занимает известный актер. Сама того не заметив, Чхве Сан-ын угодила в любовный треугольник.

В ролях
В ролях
Пэ Хэ-сон
Пэ Хэ-сон
Пак Мин-ён
Пак Чхоль-мин
Пак Кён-хе
Ан Сок-хван
Ко Гён-пхё
Ко Гён-пхё
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Любовь по контракту - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 16 эпизодов
 
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