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Постер сериала Охотник за дезертирами
Постер сериала Охотник за дезертирами
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Охотник за дезертирами

Охотник за дезертирами (2021 - …)

D.P. 18+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 6 часов 4 минуты
О чем сериал

«Охотник за дезертирами» — корейский мини-сериал, созданный американской корпорацией Netflix. Действие фокусируется на совершенно обычном парне, который служит в армии и волею судьбы оказывается в отделении, занимающимся поимкой дезертиров. Вместе со своим новым другом — шутником-капралом — главный герой начинает заниматься различными случаями дезертирства в корейских вооруженных силах. Оказывается, что за каждым таким делом скрывается настоящая человеческая трагедия. В поисках сбежавших солдатов герой путешествует по всей стране и даже за ее пределами.

В ролях
В ролях
Чо Хён-чхоль
Чон Хэ-ин
Ку Гё-хван
Сон Сок-ку
Сон Сок-ку
Ким Сон-гюн
Ли Джун-ён
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Охотник за дезертирами»
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
28 июля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Охотник за дезертирами - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Охотник за дезертирами - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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